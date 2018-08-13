Пригожин о Вайкуле: кто считает Россию плохой, не должен приезжать сюда зарабатывать

Иосиф Пригожин прокомментировал скандальное заявление Лаймы Вайкуле о Крыме. На пресс-конференции перед концертом в Одессе, эстрадная певица сообщила, что на полуостров она не поедет ни за какие деньги. Российский продюсер считает, что некоторые артисты из стран ближнего зарубежья ведут себя лицемерно. У себя на родине они высказываются в антироссийском ключе, а потом едут к нам на гастроли. По словам Пригожина, данная позиция не логична и нечестна по отношению к обществу, передает телеканал "Россия 24".

"Я с большим уважением отношусь к Лайме Вайкуле, и от нее этого совершенно не ожидал. Те, кто считает Россию плохой страной, не должны приезжать в нее зарабатывать. Музыка должна объединять людей, а не раскалывать общество".

Ранее высказывание Вайкуле прокомментировал актер Станислав Садальский.