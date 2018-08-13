ЦСКА проявляет интерес к полузащитнику "Легии" Шимански

Московский ЦСКА, неудачно стартовавший в чемпионате России по футболу, продолжает искать варианты для усиления игры. В сферу интересов красно-синих попал полузащитник "Легии" и молодежной сборной Польши Себастьян Шимански. В 2018 году 19-летний игрок стал чемпионом страны в составе польского клуба.

Перед чемпионатом мира по футболу Шимански оказался в расширенном списке кандидатов на поездку в Россию, однако в окончательную заявку сборной Польши не попал, сообщает Чемпионат.com.

Напомним, что ЦСКА в трех стартовых играх российского первенства набрал два очка и занимает 13-е место.