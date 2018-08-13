Камера запечатлела филигранную посадку самолета на оживленное шоссе в США

Пилот легкомоторного самолета Cessna совершил аварийную посадку на федеральное шоссе в Калифорнии – инцидент, произошедший вечером в субботу, 11 августа, попал в объектив регистратора.

По предварительной версии, озвученной местными СМИ, у воздушного судна возникли проблемы с топливной системой и мужчина, находившийся за штурвалом, был вынужден срочно заняться поиском площадки для экстренного приземления.

Единственным подходящим местом для посадки оказалась оживленная магистраль, куда пилот и приземлился, умудрившись разминуться с находившимися транспортными средствами, водители которых были всерьез удивлены происходящим.

В итоге Cessna благополучно остановилась, не задев ни единого препятствия.

Пилот и его пассажирка не пострадали.