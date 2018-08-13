Мужчина зарезал приятеля рядом с отделом полиции на северо-западе Москвы. Видео

Двадцатилетний москвич погиб от руки своего знакомого, с которым выпивал в нескольких метрах от опорного пункта полиции на северо-западе Москвы. Подозреваемого уже задержали, он признался в содеянном, но не смог найти объяснение своим действиям. Камера наблюдения зафиксировала трагический инцидент.

Ссора между Павлом О. и его 30-летним товарищем возникла после бессонной ночи — компания выпивала во дворе на Таллинской улице, молодые люди, как уточняет News.ru, периодически седлали и заводили мотоцикл, громко смеялись и что-то обсуждали, но под утро субботы, 11 августа, между ними словно кошка пробежала. Приятели около получаса на повышенных тонах выясняли отношения, дело дошло до драки.

На кадрах видно, как Павел (он без футболки) пытается скрыться от преследующего его мужчины в собственном подъезде, но безуспешно — тот нагнал его и нанес мощный удар по корпусу, вонзив нож в грудь противнику. Павел немного постоял на тротуаре, обошел машину и рухнул на проезжей части, где и скончался до приезда медиков, которых вызвали очевидцы ссоры.

Скрывшийся с места злоумышленник в тот же день был задержан и сознался в убийстве, однако не смог пролить свет на обстоятельства конфликта — приятели были пьяны.