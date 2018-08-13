Игрок "Спартака" Мельгарехо: болельщики должны помочь нам в матче с ПАОК

Полузащитник московского "Спартака" Лоренсо Мельгарехо накануне ответного мачта 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов с греческим клубом ПАОК заявил, что поддержка родных трибун должна помочь красно-белым одолеть соперника. Также футболист выразил надежду сыграть против греков.

"Поддержка родных трибун должна нам помочь. Конечно, отборочные матчи всегда непростые. Да, наши соперники сильны. Но мы верим в себя", — цитирует парагвайского футболиста официальный сайт "Спартака".

Кроме того, Мельгарехо рассказал, что из-за проблем со здоровьем не смог принять участия в первой игре против греческой команды. "Надеюсь, что к ответной буду уже в стопроцентной форме", — добавил футболист.

Напомним, что у себя дома ПАОК обыграл спартаковцев со счетом 3:2. Ответный матч состоится 14 августа на стадионе "Открытие-Арена". Игра начнется в 20:30 по московскому времени.