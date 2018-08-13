В Сургуте женщина из-за обиды украла шубу у бывшей жены своего любовника

До пяти лет тюрьмы может получить в Сургуте женщина, укравшая шубу у бывшей жены своего любовника. С заявлением о краже в полицию обратилась 35-летняя местная жительница.

Она сообщила, что меховое изделие пропало из квартиры, когда ее не было дома. Сумма ущерба составила 70 тысяч рублей. Полицейские быстро установили личность подозреваемой: ею оказалась ранее судимая 29-летняя жительница Сургута.

Оказалось, она вместе со своим любовником — бывшим мужем потерпевшей — пришла в ее квартиру. Увидев шубу, подозреваемая обиделась, что у нее такого дорогого подарка нет, и украла ее.

Однако когда женщина осознала, что на дворе лето, и носить шубу она сейчас не сможет, то продала ее за 5 тысяч рублей.

Задержанная судом за кражу заключена под стражу, сообщает МВД по ХМАО.