Спасатели начали эвакуацию альпинистов с места жесткой посадки Ми-8

Все альпинисты, находившиеся на борту вертолета Ми-8, совершившего в Таджикистане жесткую посадку, живы и находятся во временно обустроенном лагере. Спасатели начали операцию по эвакуации, к месту происшествия вылетели специалисты, способные работать в экстремальных условиях и на больших высотах, передает РИА Новости.

ЧП произошло при транспортировке альпинистов в базовый лагерь. На борту находились три члена экипажа — все граждане Таджикистана, а также 13 пассажиров — туристы из России, гражданин Белоруссии и гражданин Испании.

Известно, что они совершили восхождение на пик Исмоила Сомони, бывший Пик Коммунизма. Это самая высокая точка на пространстве бывшего Советского Союза — почти 7,5 километра.