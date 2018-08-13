Павел Колобков: благодарен спортсменам за самоотдачу на чемпионате Европы

Министр спорта РФ Павел Колобков поблагодарил сборную России за выступление на первом в истории объединенном чемпионате Европы по летним видам спорта. Напомним, что российские спортсмены заняли на турнире первое место в общекомандном зачете, завоевав 31 золотую медаль.

"Я благодарю всех за самоотдачу. Поздравляю спортсменов и их тренеров с медалями чемпионата Европы и желаю продолжить успешные выступления на предстоящих стартах сезона", — приводит слова Колобкова РИА Новости.

Спортивный чиновник отдельно поблагодарил представителей тех видов спорта, которые принесли России медали европейского первенства. "К сожалению, недобрали медалей гребцы и триатлонисты. И награды легкоатлетов не были учтены в общекомандном зачете", — отметил министр спорта.

На объединенном чемпионате Европы сборная России завоевала 31 золотую, 19 серебряных и 16 бронзовых медалей.