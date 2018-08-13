В Башкирии лихач избил пенсионера за сделанное ему замечание

Полицейские в Стерлитамаке разыскивают неадекватного автовладельца, поколотившего критиковавшего его манеру вождения пенсионера. Конфликт попал в объектив камеры регистратора.

Заинтересовавший стражей порядка инцидент произошел около двух часов дня в минувшее воскресенье, 12 августа, у дома №51 по Коммунистической улице. Местные жители утверждают, что владелец отечественной "десятки" на высокой скорости нарезал круги по двору, а припарковался под визг тормозов. Один из пенсионеров решил напомнить ему о правилах дорожного движения, но молодой человек без лишних слов выскочил из салона нанес в ответ четыре крепких удара ногами и руками. Свидетелями избиения стали несколько человек.

"Поупражнявшись", хулиган закрыл машину и ушел. Выйти на его след пока не удалось, хотя полиция и начала доследственную проверку. О характере полученных пенсионером травм ничего не сообщается.