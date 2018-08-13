В МХТ прощаются с Дмитрием Брусникиным

Близкие, друзья и поклонники творчества режиссера Дмитрия Брусникина прибывают на церемонию прощания в МХТ имени Чехова, передает РИА Новости.

Как сообщалось, Дмитрий Брусникин скончался на 61-м году жизни в минувший четверг. Коллеги и близкие несут цветы, чтобы почтить память режиссера, выражают соболезнования вдове Марине Брусникиной.

Позже в храме Софии Премудрости Божией пройдет отпевание, после чего режиссер будет похоронен на Троекуровском кладбище.

Дмитрий Брусникин окончил школу-студию МХАТ. Он известен как актер, режиссер, сценарист и педагог. Свой творческий путь Брусникин начал в труппе МХТ имени Чехова в качестве актера. Несколько лет спустя поставил спектакль "В ожидании Годо" в театре-студии "Человек".

Более 25 лет Брусникин преподавал актерское мастерство в Школе-студии МХАТ. Студенты его курса 2015 года, именовавшегося "Мастерская Дмитрия Брусникина", стали резидентами московского экспериментального театра "Практика".