За оскорбление в интервью министр экологии "отомстил" Брижит Бардо ранним звонком

Легендарная актриса и активная защитница животных Брижит Бардо и министр экологии Франции Николя Юло разошлись во мнениях по вопросам защиты братьев наших меньших.

В интервью изданию Var Matin актриса резко раскритиковала деятельность Юло. В частности, она сказала, что министр "бесполезен", все, что он делает, — "разрушительно", выступила за его отставку и даже назвала "трусом первого класса".

Гнев Бардо обрушила на министра из-за традиционных для Франции квот на охоту. Актриса считает, что они вообще не должны существовать.

Министр экологии, узнав об этом резком интервью, счел подобные заявления оскорбительными и лично позвонил ей ранним воскресным утром, о чем сама Бардо написала в своем "Твиттере".

Позже и министр экологии Франции подтвердил журналистам, что звонил известной зоозащитнице, передает РИА Новости.

Николя Юло пояснил прессе, что когда не согласен с какими-то заявлениями, находит их "несправедливыми и оскорбительными", то звонит людям напрямую.

"Нет ничего лучше и полезнее, чем открытый и спонтанный разговор", — сказал министр. Однако, по его словам, актриса не стала слушать его аргументы, а "предпочла повесить трубку".

Юло убежден: "мадам Бардо сделала полезную работу в то время, когда она посвятила себя защите животных", но напомнил, что "она не всегда служила им".

"Мы не можем говорить о состоянии животного, полностью игнорируя состояние человека, — отметил французский министр. — И защита животных сложнее, чем мы думаем".

"Если мы игнорируем человека, то, конечно, легко давать советы на расстоянии. Когда мы учитываем человеческие реалии, это сложнее. Вот, что я хотел сказать мадам Бардо", — высказал прессе свое мнение о актрисе и зооозащитнице министр Юло.