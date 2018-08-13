Палаточный городок у новостроек: дольщики в Раменском пошли на отчаянный шаг

Дольщики жилого комплекса "Березовая роща" в Раменском разбили около своих недостроенных домов палаточный городок. Новоселья они ждали восемь лет. За это время строительная фирма обанкротилась, ее владелец сел в тюрьму, однако стройку проблемным объектом так и не признали. Что это означает для дольщиков, и почему они решились на отчаянный шаг?

— Делать нам нечего, будем жить здесь, пока наш вопрос не решат.

Семья Усиковых отпраздновала долгожданное новоселье — только не в купленной квартире, а в палатке. Супруги, как и 700 других людей — обманутые дольщики жилого комплекса "Березовая роща" в Раменском.

— Места немного, да.

— Не обжились еще, но вот потихоньку спальные мешки будем готовить. Делать нечего, потому что восемь лет нас никто не слышит.

Дольщики разбили палаточный городок возле заброшенной строительной площадки "Березовой рощи". В таких условиях живут десятки семей.

— Кухня наша. Готовим здесь, кушаем все вместе. Чаще по очереди — один пришел, второй ушел. Стол общий, да.

Жилой комплекс "Березовая роща" начали возводить в 2011 году. По проекту здесь должны были построить 14 многоэтажных домов, торговый центр, подземный паркинг, детский сад, школу. Но строительные работы здесь не ведутся уже больше трех лет, при этом проект почему-то до сих пор не считается проблемным.

— Это пятый дом — наш. Вот на третьем этаже наша квартира. Третий подъезд, третий этаж, 33 квартира.

Алексей и Ирина вложили в квартиру больше двух миллионов рублей. Сумму копили много лет, влезли в долги — и теперь остались ни с чем.

"За то время, пока все находится в таком состоянии, у нас уже успело родиться двое детей. Нам приходится ждать, обивать пороги, чтобы хоть что-то сдвинулось с мертвой точки", — говорит Алексей Чулков.

"Мы заходим сюда, у меня сердце прямо сжимается, как грустно это. Столько лет мы копили, во всем себе отказывали — и продолжаем во всем себе отказывать. Очень грустно", — делится Ирина Орлова.

Застройщик комплекса — компания "Земли Московии". Ее гендиректор уже получил восемь лет колонии за мошенничество, а сама компания по решению суда официально признана банкротом. Все счета пусты, деньги дольщиков исчезли в неизвестном направлении. Достраивать объект некому, да и срок действия выданного разрешения на строительство давно истек.

"У нас более ста заявлений в Раменскую администрацию с просьбой признать объект проблемным. По всем идет отказ. Соответственно, сейчас обращаемся в суды", — говорит обманутый дольщик ЖК "Березовая роща" Михаил Кухтарь.

"Проблема с заселением может быть решена после того, как будет принято решение о достройке этого объекта. На сегодняшний день решения нет. Это связано с тем, что для того, чтобы достроить, должен быть привлечен новый инвестор. Пока инвестора нет, поэтому сроки не определены", — говорит первый заместитель главы администрации Раменского муниципального района Николай Воробьев.

То есть, дольщики даже не знают, сколько еще им придется ждать. Скоро в семье Усиковых ожидается пополнение, но жить с грудным ребенком в палатке не получится.

"На съемную квартиру теперь денег нет. Вот, живем сейчас в палатке, потому что все уже израсходовано. Сейчас тратим деньги на второго ребенка, закупаемся всем необходимым. И вот — пожалуйста", — говорит Татьяна Усикова.