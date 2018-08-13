Тема:

Обманутые дольщики разбудили власти 26 минут назад

Новости Общество

Все видео этой рубрики
13 августа 201813:52 Эдуард Пунегов

Палаточный городок у новостроек: дольщики в Раменском пошли на отчаянный шаг

Дольщики жилого комплекса "Березовая роща" в Раменском разбили около своих недостроенных домов палаточный городок. Новоселья они ждали восемь лет. За это время строительная фирма обанкротилась, ее владелец сел в тюрьму, однако стройку проблемным объектом так и не признали. Что это означает для дольщиков, и почему они решились на отчаянный шаг?

— Делать нам нечего, будем жить здесь, пока наш вопрос не решат.

Семья Усиковых отпраздновала долгожданное новоселье — только не в купленной квартире, а в палатке. Супруги, как и 700 других людей — обманутые дольщики жилого комплекса "Березовая роща" в Раменском.

— Места немного, да.
— Не обжились еще, но вот потихоньку спальные мешки будем готовить. Делать нечего, потому что восемь лет нас никто не слышит.

Дольщики разбили палаточный городок возле заброшенной строительной площадки "Березовой рощи". В таких условиях живут десятки семей.

— Кухня наша. Готовим здесь, кушаем все вместе. Чаще по очереди — один пришел, второй ушел. Стол общий, да.

Жилой комплекс "Березовая роща" начали возводить в 2011 году. По проекту здесь должны были построить 14 многоэтажных домов, торговый центр, подземный паркинг, детский сад, школу. Но строительные работы здесь не ведутся уже больше трех лет, при этом проект почему-то до сих пор не считается проблемным.

— Это пятый дом — наш. Вот на третьем этаже наша квартира. Третий подъезд, третий этаж, 33 квартира.

Алексей и Ирина вложили в квартиру больше двух миллионов рублей. Сумму копили много лет, влезли в долги — и теперь остались ни с чем.

"За то время, пока все находится в таком состоянии, у нас уже успело родиться двое детей. Нам приходится ждать, обивать пороги, чтобы хоть что-то сдвинулось с мертвой точки", — говорит Алексей Чулков.

"Мы заходим сюда, у меня сердце прямо сжимается, как грустно это. Столько лет мы копили, во всем себе отказывали — и продолжаем во всем себе отказывать. Очень грустно", — делится Ирина Орлова.

Застройщик комплекса — компания "Земли Московии". Ее гендиректор уже получил восемь лет колонии за мошенничество, а сама компания по решению суда официально признана банкротом. Все счета пусты, деньги дольщиков исчезли в неизвестном направлении. Достраивать объект некому, да и срок действия выданного разрешения на строительство давно истек.

"У нас более ста заявлений в Раменскую администрацию с просьбой признать объект проблемным. По всем идет отказ. Соответственно, сейчас обращаемся в суды", — говорит обманутый дольщик ЖК "Березовая роща" Михаил Кухтарь.

"Проблема с заселением может быть решена после того, как будет принято решение о достройке этого объекта. На сегодняшний день решения нет. Это связано с тем, что для того, чтобы достроить, должен быть привлечен новый инвестор. Пока инвестора нет, поэтому сроки не определены", — говорит первый заместитель главы администрации Раменского муниципального района Николай Воробьев.

То есть, дольщики даже не знают, сколько еще им придется ждать. Скоро в семье Усиковых ожидается пополнение, но жить с грудным ребенком в палатке не получится.

"На съемную квартиру теперь денег нет. Вот, живем сейчас в палатке, потому что все уже израсходовано. Сейчас тратим деньги на второго ребенка, закупаемся всем необходимым. И вот — пожалуйста", — говорит Татьяна Усикова.

Текст: "Вести-Москва"

Ранее по теме

Сейчас

14:13

Один из старейших знатоков умер от лейкоза

14:04

В Турции арестован еще один фигурант дела об убийстве российского посла

12:27

В МХТ прощаются с Дмитрием Брусникиным

12:22

В горах Таджикистана погибли три альпиниста и два вертолетчика

11:01

Рубль падает вслед за турецкой лирой

10:02

В спортлагере в Дагестане отравились 73 ребенка

08:56

Южная Корея и КНДР проведут третий саммит

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Пике на пик: в горах Таджикистана погибли три альпиниста и два вертолетчика

Пике на пик: в горах Таджикистана погибли три альпиниста и два вертолетчика

1 час назад
МИД РФ: санкции по делу Скрипалей нанесут ущерб авторитету ОЗХО

МИД РФ: санкции по делу Скрипалей нанесут ущерб авторитету ОЗХО

6 минут назад
Евро - 78, доллар - 68: рубль падает вслед за турецкой лирой

Евро - 78, доллар - 68: рубль падает вслед за турецкой лирой

2 часа назад
Карельский герострат: уникальную церковь в Кондопоге поджег 15-летний сатанист

Карельский герострат: уникальную церковь в Кондопоге поджег 15-летний сатанист

1 час назад
Вашингтонская полиция встала стеной между сторонниками и противниками генерала Ли

Вашингтонская полиция встала стеной между сторонниками и противниками генерала Ли

3 часа назад
Пригожин о Вайкуле: кто считает Россию плохой, не должен приезжать сюда зарабатывать

Пригожин о Вайкуле: кто считает Россию плохой, не должен приезжать сюда зарабатывать

3 часа назад
Где отдохнуть в сентябре: 10 бюджетных курортов России

Где отдохнуть в сентябре: 10 бюджетных курортов России

2 часа назад
Нужна помощь: Софию Пындык спасет аппарат искусственной вентиляции легких

Нужна помощь: Софию Пындык спасет аппарат искусственной вентиляции легких

5 часов назад
Политковский: Березовский не имел отношения к убийству Листьева

Политковский: Березовский не имел отношения к убийству Листьева

4 часа назад
В Испании во время концерта зрители попадали в воду

В Испании во время концерта зрители попадали в воду

3 часа назад
За оскорбление в интервью министр экологии "отомстил" Брижит Бардо ранним звонком

За оскорбление в интервью министр экологии "отомстил" Брижит Бардо ранним звонком

55 минут назад
В Госдуме предложили переименовать колбасу и лимонад

В Госдуме предложили переименовать колбасу и лимонад

5 часов назад
Большая газовая игра Украины: премьера фильма на канале "Россия"

Большая газовая игра Украины: премьера фильма на канале "Россия"

14 часов назад
В Польше полицейские устали и ушли на больничный

В Польше полицейские устали и ушли на больничный

31 минута назад
Перелет с ребенком от 0 до 5 лет. Советы родителей

Перелет с ребенком от 0 до 5 лет. Советы родителей

34 минуты назад
Что носить этой осенью? Главные тренды будущего сезона

Что носить этой осенью? Главные тренды будущего сезона

36 минут назад
В МХТ прощаются с Дмитрием Брусникиным

В МХТ прощаются с Дмитрием Брусникиным

1 час назад
Инженеры создали искусственную древесину, которой не страшен огонь

Инженеры создали искусственную древесину, которой не страшен огонь

1 час назад
В Сургуте женщина из-за обиды украла шубу у бывшей жены своего любовника

В Сургуте женщина из-за обиды украла шубу у бывшей жены своего любовника

2 часа назад
Живые дрожжи превратили в дозиметр

Живые дрожжи превратили в дозиметр

2 часа назад
Выборг: средневековая баллада

Выборг: средневековая баллада

2 часа назад
Новое поколение чипов Intel: дата анонса и подробности

Новое поколение чипов Intel: дата анонса и подробности

3 часа назад
Мужчина зарезал приятеля рядом с отделом полиции на северо-западе Москвы. Видео

Мужчина зарезал приятеля рядом с отделом полиции на северо-западе Москвы. Видео

3 часа назад
Испанцы вычисляют нелегальную аренду по мокрым полотенцам

Испанцы вычисляют нелегальную аренду по мокрым полотенцам

3 часа назад
Угонщик самолета тренировался на видеоиграх

Угонщик самолета тренировался на видеоиграх

3 часа назад
Камера запечатлела филигранную посадку самолета на оживленное шоссе в США

Камера запечатлела филигранную посадку самолета на оживленное шоссе в США

3 часа назад
В Подмосковье мужчина случайно застрелил сына из пневмата

В Подмосковье мужчина случайно застрелил сына из пневмата

3 часа назад
Врачи выяснили, что однокомнатные квартиры сводят с ума и убивают

Врачи выяснили, что однокомнатные квартиры сводят с ума и убивают

3 часа назад
В спортлагере в Дагестане отравились 73 ребенка

В спортлагере в Дагестане отравились 73 ребенка

3 часа назад
Самую длинную игрушечную автотрассу в мире построят в России

Самую длинную игрушечную автотрассу в мире построят в России

4 часа назад
В России назвали 10 самых популярных марок кроссоверов и внедорожников

В России назвали 10 самых популярных марок кроссоверов и внедорожников

4 часа назад
Предки человека вымерли из-за лени

Предки человека вымерли из-за лени

4 часа назад
В Подмосковье снова зацвела вишня, но жара уже пошла на убыль

В Подмосковье снова зацвела вишня, но жара уже пошла на убыль

4 часа назад
Сборная России получила кубок за победу на объединенном чемпионате Европы

Сборная России получила кубок за победу на объединенном чемпионате Европы

4 часа назад
Тайфун "Яги" принес на Филиппины и в Китай ливни, ураганы и оползни

Тайфун "Яги" принес на Филиппины и в Китай ливни, ураганы и оползни

4 часа назад
Месси стал самым титулованным игроком "Барсы" за всю историю клуба

Месси стал самым титулованным игроком "Барсы" за всю историю клуба

5 часов назад
Молнии подожгли леса в Канаде

Молнии подожгли леса в Канаде

7 часов назад
Протесты в Румынии не стихают

Протесты в Румынии не стихают

8 часов назад
В горах Алтая терпят бедствие четверо туристов

В горах Алтая терпят бедствие четверо туристов

8 часов назад
Американский эсминец Carney снова зашел в Черное море

Американский эсминец Carney снова зашел в Черное море

10 часов назад
Музыкант Николай Носков перенес инсульт

Музыкант Николай Носков перенес инсульт

14 часов назад
"Бавария" завоевала Суперкубок Германии

"Бавария" завоевала Суперкубок Германии

14 часов назад
Из-за пожаров на греческом острове Эвбея проводится эвакуация

Из-за пожаров на греческом острове Эвбея проводится эвакуация

15 часов назад
Новая дискуссия для Украины: Киев решил отгородиться от российских поездов

Новая дискуссия для Украины: Киев решил отгородиться от российских поездов

15 часов назад
Вандалы, которые жарили шашлык на "Медном всаднике", задержаны

Вандалы, которые жарили шашлык на "Медном всаднике", задержаны

15 часов назад
Тимур Моргунов – серебряный призер чемпионата Европы в прыжках с шестом

Тимур Моргунов – серебряный призер чемпионата Европы в прыжках с шестом

15 часов назад
Возвращение беженцев: сирийцы потянулись на родину

Возвращение беженцев: сирийцы потянулись на родину

15 часов назад
Сирия: российские военные не дали беспилотникам боевиков достичь базы Хмеймим

Сирия: российские военные не дали беспилотникам боевиков достичь базы Хмеймим

15 часов назад
В Алабине навели мосты: силу русского оружия проверили военные 32 стран мира

В Алабине навели мосты: силу русского оружия проверили военные 32 стран мира

16 часов назад
Вечер с Владимиром Соловьевым. Эфир от 12 августа 2018 года

Вечер с Владимиром Соловьевым. Эфир от 12 августа 2018 года

16 часов назад
2 329
22 года переговоров по Каспию: в Актау подписана конвенция по морю дружбы

22 года переговоров по Каспию: в Актау подписана конвенция по морю дружбы

16 часов назад
Крупный пожар под Ялтой: авиация прервалась до утра

Крупный пожар под Ялтой: авиация прервалась до утра

16 часов назад
Война по всем фронтам: политику Трампа сравнили с детскими каракулями

Война по всем фронтам: политику Трампа сравнили с детскими каракулями

16 часов назад
National Interest: США готовятся к войне с Россией в Северной Атлантике

National Interest: США готовятся к войне с Россией в Северной Атлантике

17 часов назад
На побережье Чукотского моря нашли застреленным краснокнижного медведя

На побережье Чукотского моря нашли застреленным краснокнижного медведя

17 часов назад