По всей Москве облетают каштаны - их уничтожает моль
Жители севера столицы наблюдают необычную для этого времени года картину: в их дворах преждевременно наступила осень. На каштанах стали засыхать и опадать листья. Экологи говорят: всему виной нашествие моли, которая уничтожает деревья. Как избавиться от вредителя, и можно ли спасти каштановые сады?
— В этом доме я живу уже 30 лет, и впервые открываю окно и вижу такую ужасающую картину!
Осенний пейзаж стал вырисовываться под окнами этого дома на севере Москвы уже в конце июня. Зеленые листья резко начали желтеть и покрываться пятнами. В каштановом саду поселилась моль, уничтожающая деревья.
— Деревья всегда были зеленые, а теперь я замечаю, и не только я, все наши жители замечают, что посреди лета они стали желтеть. И мы окажемся скоро не в зелени, а в каких-то скалах!
Пожелтевшие каштаны этим летом можно увидеть по всей Москве. Вредитель появился в городе давно, но был только в отдельных районах. Сейчас каштановая моль без следа не оставляет ни одно дерево. Ее личинки живут в пластине листа и выгрызают его изнутри.
"Вот эти маленькие гусеницы сидят внутри этих самых мин, которые они сделали. Они съедают здоровые ткани дерева и, естественно, дерево не может нормально функционировать", — говорит заведующий лабораторией защиты леса ВНИИ лесоводства и механизации лесного хозяйства Юрий Гниненко.
Пораженное дерево может продержаться несколько лет, а потом засыхает и полностью погибает. Именно поэтому во многих районах сейчас перестали высаживать каштаны. Моль выедает даже саженцы деревьев.
По соседству с зелеными деревьями растут пожелтевшие, почти полностью высохшие каштаны. В августе они выглядят, точно глубокой осенью: ветки голые, а под ногами — ковер из сухих листьев.
В опавших листьях, как оказалось, и кроется причина такого массового распространения каштановой моли.
"Осенью, когда начинается листопад, в листьях зимуют куколки. Если лист оставлять, то вся эта масса куколок даст нам бабочек, они все разлетятся, и уже буквально с конца мая начнется вот такая картина", — объясняет Юрий Гниненко.
Принцип простой: где лучше убирают листья по осени, там менее поврежденными будут каштаны летом.
— В парке стали очень резко желтеть деревья, мы стали беспокоиться и организовали жителей района: в выходные дни мы выходим и собираем эту листву под деревьями.
Химикаты, конечно, быстро решают проблему, но пользоваться ими в городе можно далеко не везде. Есть еще один безопасный способ: моли станет значительно меньше, если по весне опрыскивать кроны каштанов обычной водой.
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