Президент ПАОК Саввиди расстанется с миллионом евро в случае победы над "Спартаком"

Президент греческого клуба ПАОК Иван Саввиди готов поощрить своих футболистов, если они пройдут в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов московский "Спартак". Напомним, что в первом матче команда из Греции оказалась сильнее красно-белых со счетом 3:2.

По информации ТАСС, Саввиди заплатит своим футболистам один миллион евро, если они по итогам двух встреч обыграют спартаковцев и пройдут в следующий раунд турнира.

Ответная игра между ПАОК и "Спартаком" состоится 14 августа на стадионе "Открытие-Арена" и начнется в 20:30 по московскому времени.