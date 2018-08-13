Разбушевавшийся в Китае "Яги" добрался до Приморья

Тайфун "Яги" испортил погоду в Приморском крае — непогода зацепила регион по границе. Силу циклона прочувствовали все, кто попал этим утром под дождь.

Меньше суток понадобилось ливню, чтобы превратить столицу Приморья в огромную лужу. Вода заполнила все низины, размыла грунтовые дороги, стала причиной поломок автомобилей и километровых пробок. Кадры потопа из разных районов города заполонили Интернет.

Это был лишь первый день непогоды. Основной удар стихии ждет Приморье в ближайшие дни.

До объявления штормового предупреждения не дотягивает скорость ветра. Впрочем, несмотря на переменчивую погоду — то сильный дождь, то затишье, — отважные туристы не спешат покидать побережье.

День после дождливой ночи. На популярном пляже во Владивостоке количество палаток не уменьшилось. Люди приехали издалека и не собираются корректировать свои планы из-за тайфуна. "Погода нас не смущает. Мы приехали — было солнышко, сегодня дождь, ничего страшного", — говорит отдыхающая Наталья Сеидова.

Тем временем, приморское управление МЧС рекомендует в ближайшие дни отказаться от поездок к водоемам и вообще выезжать из дома. "В связи с продолжающимися осадками на территории края главное управление рекомендует жителям и гостям столицы скорректировать свои планы и воздержаться в ближайший день от выездов за границу населенных пунктов", — подчеркнул Александр Каплунов, заместитель начальника ГУ МЧС по Приморскому краю.

Причем особенную осторожность нужно соблюдать тем, кто отдыхает на берегу рек. Пока паводковая ситуация в крае в норме. Но синоптики опасаются, что из-за долгих и интенсивных дождей водоемы на юге Приморья могут выйти из берегов.

"Мы ожидаем, что на реках южной половины края будут формироваться локальные паводки высотой подъема до 1,5 метра и на отдельных участках с подтоплением низких мест", — сообщила Елена Гриднева, главный синоптики Гидрометцентра Приморского края.

Впрочем, это лишь отголоски тайфуна "Яги", который сейчас бушует в Китае. Там эвакуировали 135 тысяч человек из 9 городов. Синоптики говорят, что шторм ослабнет, когда достигнет суши. Тогда же закончатся дожди и в Приморье. Уже к концу недели погода нормализуется.