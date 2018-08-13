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Сергей Собянин посетил Курчатовский институт
Кандидат в мэры Москвы Сергей Собянин обсудил с учеными Курчатовского института развитие науки.
Восемь лет назад на базе академического института был создан крупный научно-исследовательский центр, передает "Россия 24". До конца года на предприятии заработает один из крупнейших детских технопарков, который будет заниматься реализацией инновационных проектов. А специализированные курчатовские классы, созданные в сорока школах столицы, станут его частью.
Собянин отметил, что на базе Курчатовского института были созданы технологии, которые обеспечивают национальную безопасность, устойчивость развития нашей страны.
"И все эти переломные годы, порой непростые для вашего института, надо было принимать неординарные решения, чтобы не только спасти его, но и дать толчок его развитию", — сказал Собянин.
При этом, по его словам, было важно интегрировать центр в городские инновационные технологии, поэтому был создан такой проект как технопарки при крупных научных центрах и высокотехнологичных предприятиях.
"Сначала это выглядело фантастикой, но в конечном итоге шаг за шагом мы такой проект создали, и на выходе, я надеюсь, что до конца года один из крупнейших технопарков города заработает на базе вашего предприятия", — пояснил Собянин.
Также в столичных школах были созданы курчатовские классы. "Мы решили, что дети должны приходить к вам, поэтому мы профинансировали и уже оборудовали детский технопарк. И я надеюсь, что с 1 сентября школьники придут к вам посмотреть, как вы работаете", — сказал Собянин.
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