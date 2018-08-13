Жестокое избиение пожилых мужчин в Челябинске попало на видео

Камера, установленная у подъезда многоквартирного жилого дома на улице Агалакова в Челябинске, запечатлела конфликт, закончившийся дракой.

Утром в минувшее воскресенье, 12 августа, молодой человек подошел к двум мужчинам в возрасте и после недолгой беседы попытался ударить одного из них.

Поначалу пенсионеру и его спутнику удалось дать отпор агрессору, но вскоре нападавший все же сумел нанести серию ударов и повалить противников на землю.

Характер травм, полученных пострадавшими не уточняется, но на кадрах видно, что старший из мужчин держится за голову, пытаясь остановить кровотечение.

После этого парень собрал свои разбросанные вещи и ушел, однако через некоторое время вернулся и снова начал избивать одного из потерпевших, а затем окончательно покинул место противостояния.

О причинах, побудивших молодого человека наброситься на людей, сидевших у подъезда, и последствиях столкновения не сообщается.