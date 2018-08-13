Торопившийся водитель устроил серьезную аварию под Истрой

Нежелание дожидаться своей очереди на поворот сыграло злую шутку с владельцем синей Skoda — вслед за еще одним водителем он ринулся в объезд стоявших на перекрестке машин в подмосковной Истре, но спустя считанные секунды попал в аварию. ДТП попало в объектив камеры регистратора.

Достойный показа в школах вождения инцидент произошел около семи часов утра в понедельник, 13 августа, на Волоколамском шоссе, где на перекрестке образовалась очередь из поворачивающих налево автомобиле. Решив не томиться в пробке, двое водителей быстро обогнули затор, но не притормозили, а столь же спешно вошли в поворот. Первая легковушка проскочила, а вот Skoda не успела — ей в бок врезался серый Kia Rio.

От удара обе машины развернуло на дороге, но их владельцы, как можно судить по кадрам, не пострадали — мужчины самостоятельно выбрались из салона и отправились осматривать повреждения.

Безумный маневр в итоге привел к тому, что движение на этом участке было затруднено на протяжении часа с лишним.