"Динамо" требует дисквалифицировать игрока "Спартака" Ташаева

Московское "Динамо" обратилось в Палату по разрешению споров Российского футбольного союза с требованием дисквалифицировать полузащитника "Спартака" Александра Ташаева. Экс-игрок бело-голубых выкупил нынешним летом свой контракт и перешел в стан красно-белых.

Председатель палаты по разрешению споров РФС Виктор Березов заявил, что пока дата заседания по этому делу не назначена, однако обращение от "Динамо" было получено, сообщает "Спорт-экспресс".

По мнению руководства динамовского клуба, Ташаев не имел права расторгать договор с бело-голубыми. Кроме того, динамовцы хотят вернуть 400 тысяч евро, которые они заплатили игроку в качестве бонуса при продлении контракта.