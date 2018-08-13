Жесткая посадка в горах: посольство РФ в Душанбе опубликовало список российских альпинистов

Посольство России в Таджикистане опубликовало список с фамилиями 13 россиян, находившихся на борту вертолета Ми-8, совершившего жесткую посадку в горах.

Вертолет, на борту которого помимо членов экипажа находились альпинисты, совершившие восхождение на пик Исмоили Сомони, возвращался в базовый лагерь.

Ранее появилась информация, что при ЧП погибли несколько человек, однако после власти Таджикистана ее опровергли.

Для родственников россиян открыта горячая линия: +992-901-60-50-10.

Шесть человек уже эвакуировали с места жесткой посадки – это пять альпинистов и бортмеханик. Все они доставлены на спасательную базу, сообщает "Интерфакс".

Причиной аварии вертолета могла стать пыльная буря, которая уже вторые сутки наблюдается на территории Таджикистана.

Список российских граждан, бывших на борту Ми-8:

1. Абросимов Александр

2. Барабанов Тимур Михайлович

3. Горбатюк Татьяна

4. Дубина Виктор

5. Кумшаев Дмитрий

6. Матвеев Сергей

7. Миронов Сергей

8. Родыгин Андрей

9. Соболенко Александр

10. Тараканов Руслан

11. Труш Вячеслав

12. Фейгина Юлия

13. Шубин Павел