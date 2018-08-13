По Петербургу бегают два психически больных рецидивиста

Из психиатрической больницы в Санкт-Петербурге сбежали два опасных пациента. Оба они судимы: один — за незаконный оборот наркотиков, другой — за кражи.

Как сообщил ТАСС источник в силовых структурах Северо-Западного федерального округа, мужчины были признаны невменяемыми и находились на лечении в психиатрической больнице имени Скворцова-Степанова.

В пресс-службе полицейского главка по Санкт-Петербургу и Ленобласти подтвердили, что ищут двух мужчин, самовольно оставивших медицинское учреждение, но подробности не сообщили.