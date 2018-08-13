Один из старейших знатоков умер от лейкоза

В Санкт-Петербурге скончался участник "Что? Где? Когда?" Михаил Басс.

Причиной смерти знатока стал острый лейкоз, прогрессировавший в течение месяца. О месте и дате прощания пока не сообщается.

Его коллега по команде Ирина Гандилян написала на своей странице в Facebook: "Никогда, никогда не откладывайте встречи с заболевшими друзьями. Потому что потом может быть невыносимо от мысли, что совсем чуть-чуть не успел".

Михаил Басс родился в 1970 году, сообщает РИА Новости. Он окончил Ленинградский политехнический институт по специальности "биофизика". Работал в лаборатории экологии животных и биомониторинга в Санкт-Петербургском городском дворце творчества юных, а также в институте экспериментальной медицины и эколого-биологическом центре "Крестовский остров". Также он был организатором городской школьной олимпиады по биологии.

В "Что? Где? Когда?" Басс играл с 1990 года, стал одним из наиболее известных игроков команды Алексея Блинова и обладателем титула "бессмертного члена клуба".