Авиахулиган пролетел на вертолете под мостом в Петербурге

Владелец вертолета из Санкт-Петербурга повторил трюк летчика Валерия Чкалова, пролетев на винтокрылой машине под вантовым мостом. "Выступлением" пилота, которое сняли на видео, уже занялась транспортная прокуратура.

Полет, по предварительным данным, был совершен вечером 10 августа, а в качестве стенда выступил мост Западного скоростного диаметра (ЗСД). По некоторым данным, авиахулиган демонстрировал удаль перед участниками вечеринки, проходившей на понтоне в акватории Финского залива.

В воздух владелец винтокрылой машины поднялся, так и не получив разрешения на вылет, что, впрочем, не помешало ему преодолеть несколько десятков километров и пролететь под мостом, притом что диспетчеры предупреждали его о недопустимости такого маневра. Задержали трюкача после посадки на вертолетной площадке в Гостилицах.

"От воды до нижней кромки моста — 25 метров. Он запросто мог задеть мост: покалечить себя и испортить конструкцию", — сообщил "Петербургскому дневнику" источник в компании "Магистрали Северной столицы".

Северо-Западная транспортная прокуратура уже начала проверку инцидента.