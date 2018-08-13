Прыгун в высоту Лысенко оспорит свое отстранение в CAS

Российский спортсмен Данил Лысенко, отстраненный Международной ассоциацией легкоатлетических федераций от участия в соревнованиях незадолго до старта объединенного чемпионата Европы по летним видам спорта, решил оспорить решение IAAF в Спортивном арбитражном суде.

"Я принял решение обратиться в суд. В настоящий момент готовимся к слушаниям в CAS, сейчас идет подготовка документов, очень много общаюсь с юристами", — цитирует Лысенко ТАСС.

Напомним, что Лысенко был дисквалифицирован из-за нарушения антидопинговых правил. Он трижды в течение года пропустил допинг-тесты. Позже спортсмен признал, что допустил оплошность. Однако Лысенко надеется, что Спортивный арбитражный суд встанет на его сторону, и российский легкоатлет сможет выступить на Олимпиаде в Токио в 2020 году.