"Алмаз-Антей" назвали одной из крупнейших оружейных компаний мира

Крупнейший российский разработчик и производитель систем противовоздушной обороны "Алмаз-Антей" занял восьмую строчку в мировом рейтинге оружейных компаний. За прошлый год концерн заработал 9,1 миллиарда долларов, что на 39% больше, чем в 2016 году.

Топ-100 составило авторитетное издание Defense News. Также в него попали еще 5 российских компаний. На 14 месте расположилась "Объединенная авиастроительная корпорация" с доходом в 6 миллиардов долларов. "Тактическое ракетное вооружение" сделало скачок с 32 на 25 позицию. Холдинг "Вертолеты России" занял 36 место, "Уралвагонзавод" – 46 строчку, а "Концерн радиоэлектронные технологии" добрался до 48 позиции в рейтинге.

А самым крупным оружейным производителем стал американский Lockheed Martin с доходом почти в 28 миллиардов долларов. Менее 24 миллиардов заработал опять же американский Raytheon. А третье место заняла британская BAE Systems.

Напомним, в начале июля "Алмаз-Антей" провел испытания новой ракеты для зенитного ракетного комплекса С-400. Она способна достать цель на расстоянии до 400 километров и на высоте до 185 километров.