В Москве арестована банда грабителей поездов

Басманный суд Москвы арестовал 25 участников банды, воровавшей товары из грузовых поездов.

Как передает телеканал "Россия 24", всего по этому уголовному делу проходят 35 человек. Спецоперацию по их задержанию в Тверской области 8 августа провели сотрудники ФСБ и Следственного комитета России.

Среди арестованных — машинисты поездов, их помощники, слесарь, частный предприниматель, начальник охраны рынка и замглавы диспетчерского центра дирекции управления движением Октябрьской железной дороги.

С февраля по август 2018 года подозреваемые три раза внепланово останавливали транзитные поезда на станции Ржев Тверской области. Они вскрывали контейнеры и похищали из них различные грузы. После чего злоумышленники – на фурах отправляли украденные товары на склады в Ржев и продавали.

Задержанным вменяется в вину организация преступного сообщества и участие в нем, а также кража в особо крупном размере, совершенная организованной группой.