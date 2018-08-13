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Звёзды и звёздные системы 43 минуты назад
Астрономы впервые наблюдали выброс вещества из короны другой звезды
Учёные впервые получили прямые и однозначные наблюдательные данные о выбросе корональной массы у другой звезды. Уникальные наблюдения помогут лучше понять, что заставляет звёзды исторгать огромные облака плазмы, и определить, какие светила представляют опасность для возможного населения собственных планет О достижении сообщила группа во главе с Костанцей Арджироффи (Costanza Argiroffi) на конференции Cool Stars 20, проходившей в Массачусетсе, США, с 29 июля по 3 августа 2018 года.
"Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) подробно рассказывали о выбросах корональной массы (CME). Вкратце напомним, что это огромные облака плазмы, которые время от времени выбрасываются Солнцем. Когда такой выброс накрывает Землю, может произойти так называемая магнитная буря.
У астрономов много вопросов к этому явлению. Например, неясен механизм его связи с солнечными вспышками. Наблюдатели установили, что мощные вспышки, как правило, сопровождаются CME, но что здесь причина, а что следствие? Это неизвестно. Данные исследований разнятся между собой.
Можно было бы попытаться разобраться в вопросе, подглядев за жизнью других светил, но вспышки на других звёздах астрономы наблюдали неоднократно, а вот напрямую обнаружить корональный выброс до сих пор никому не удавалось. Между тем специалистам очень интересно узнать, какие свойства имеют CME других звёзд, в том числе гораздо более активных? Похожи ли они на солнечные? Быть может, какие-то из этих тайн будут разгаданы, когда наберётся статистика по разным светилам?
Как уточняет ресурс Phys.org, группа Арджироффи обрабатывала архивные данные десятилетней давности, собранные рентгеновской обсерваторией Chandra. Учёные наткнулись на странное изображение звезды HR 9024, расположенной примерно в 450 световых годах от Земли. Это светило в три раза больше Солнца по массе, а наблюдаемые на нём вспышки в десятки тысяч раз мощнее солнечных.
Спектр показал явный сдвиг линий из-за эффекта Доплера, что позволило рассчитать скорость и направление движения вещества. В итоге эксперты опознали восходящее и нисходящее движение плазмы в корональной петле. Примечательно, что оно полностью согласовывалось с моделями таких петель, полученными для Солнца.
Кроме того, астрономы впервые увидели явные признаки коронального выброса. Исследователи даже оценили его массу (порядка ста триллионов тонн) и кинетическую энергию (1034 эрг). "Плевок" HR 9024 оказался в сотни тысяч раз тяжелее типичного солнечного. Эта информация важна, чтобы понять, какими бывают CME и механизмы их генерации.
У открытия есть и ещё один аспект. Мощные выбросы из короны той или иной звезды угрожают жизни на её планетах (если, конечно, она там есть). Поэтому изучение СМЕ других светил важно в свете поиска обитаемых миров.
Напомним, что ранее "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) писали о том, как астрономам впервые удалось наблюдать грануляцию на поверхности другой звезды.
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