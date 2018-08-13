Биты и лопаты: уроженцы Чечни жестоко избили полицейского на переправе в Тюмени

Тюменские полицейские вступили в конфликт с контролирующими понтонную переправу через реку Тура предпринимателями, в результате один страж порядка оказался в реанимации, а вызванные на место бойцы СОБРа задержали семерых уроженцев Чечни, сообщает "Новый день". По данным СКР, в причинении тяжкого вреда здоровью подозреваются четверо мужчин, которые орудовали битами и лопатами. Камера наблюдения зафиксировала начало противостояния.

Стычка произошла днем 8 августа, когда трое полицейских попытались бесплатно воспользоваться переправой, предъявив служебные удостоверения. Сотрудники последней, судя по всему, уступать правоохранителям не собирались — после короткой беседы они набросились с кулаками на вышедшего выяснить отношения служителя закона. По неподтвержденным данным, пострадавшего били лопатами и бейсбольной битой, тот в ответ открыл огонь, ранив одного из нападавших.

Утихомирить сотрудников переправы удалось только бойцам СОБРа. Полицейского с многочисленными травмами доставили в больницу в тяжелом состоянии, двое его коллег отделались синяками.

На месте были задержаны семеро уроженцев Чечни, четверо из них стали фигурантами уголовного дела о применении насилия в отношении представителя власти.

Председатель совета старейшин чеченской общественной организации "Вайнах" Албек-Хаджи Мусалиев призвал не превращать конфликт в межнациональный, назвав его бытовым хулиганством.

"Это рядовой случай, люди хотели проехать, не заплатив. Их не пропустили. Но это не национальный вопрос. Если посмотреть правильно, тот, кто, проезжая, не захотел заплатить 30 рублей, тот и виноват", — заключил он.