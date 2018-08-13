Скоростной заезд по сельской дороге привел к ДТП с четырьмя пострадавшими. Видео

В минувшее воскресенье, 12 августа, в Ивановской области между населенными пунктами Богородское и Сколозубка произошла авария в которой пострадали четыре человека, в том числе – ребенок.

На записи, сделанной регистратором очевидца, видно, как два автомобиля на сравнительно большой скорости едут по узкой дороге, идущей через лес.

Один из участников "заезда" начал вилять из стороны в сторону и сошел с "дистанции", после чего вперед вырвалось второе транспортное средство – "ВАЗ-2107".

Через несколько мгновений водитель "семерки" не справился с управлением и вылетел за пределы проезжей части.

По данным регионального УГИБДД, в результате ДТП в больнице оказались пассажиры "Жигулей" – восьмилетний мальчик с травмами головы и находившиеся в нетрезвом состоянии 40-летняя женщина, получившая перелом голени, и 38-летний мужчина с переломом бедра, повреждениями головы и ушибами.

Кроме того, медики диагностировали переломы ребер еще у одно пострадавшей из "ВАЗа" – 27-летняя беременная женщина отказалась от госпитализации.

В настоящее время полицейские ищут мужчину, управлявшего "семеркой" и скрывшегося с места инцидента.