Шесть альпинистов доставлены с пика Коммунизма в Душанбе

В Душанбе с пика Коммунизма (пик Исмоила Сомони) доставлены шестеро российских альпинистов. Они получили тяжелые ранения при жесткой посадке вертолета Ми-8. Причиной падения вертолета стали сложные погодные условия – сильный ветер и плохая видимость.

При крушении вертолета погибли два члена экипажа вертолета и трое российских альпинистов. Российское посольство в Душанбе опубликовало имена погибших россиян. Это Александр Абросимов, Тимур Барабанов и Руслан Тараканов. 12 раненых альпинистов были доставлены в районный центр Ляхш, где им оказали медицинскую помощь, сообщает РИА Новости.

Разбившимся вертолетом управлял 71-летний Музаффар Файзуллоев. В катастрофе выжил бортмеханик воздушного судна. Вертолет совершил жесткую посадку при транспортировке в базовый лагерь в низовьях ледника Фортамбек альпинистов, покоривших пик Исмоила Сомони.

В момент крушения в Ми-8 были три члена экипажа и 15 альпинистов. Кроме россиян среди альпинистов был один гражданин Белоруссии и один подданный испанской короны.

Высота пика Сомони составляет 7 тысяч 495 метров. Это высочайшая гора Таджикистана и высшая точка на территории Советского Союза. Гора занимает пятидесятое место в ранге высочайших гор Земли. Она находится в месте соединения хребта Академии Наук на Памире с хребтом Петра I.