Акинфеев заявил, что Черчесов был кумиром его детства

Вратарь московского ЦСКА и сборной России Игорь Акинфеев рассказал, что нынешний тренер национальной команды Станислав Черчесов был кумиром его детства. А из иностранных голкиперов он выделял испанца Сантьяго Канисареса.

"Когда подрастаешь, понимаешь, что нельзя строить себе кумира, нужно смотреть в свой огород. Но если брать Россию, то это был Черчесов", — приводит слова Акинфеева Чемпионат.com.

Вратарь ЦСКА пояснил, что его выбор в пользу Черчесова никак не связан с тем, что сейчас Станислав Саламович является главным тренером сборной России.