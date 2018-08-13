В Непале умер российский посол

Скончался посол Российской Федерации в Непале Андрей Будник. Ему было 65 лет.

"Посольство России в Непале с глубоким прискорбием извещает о скоропостижной кончине Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Демократической Республике Непал Андрея Сергеевича Будника", — говорится в сообщении​​​ посольства, размещенном на официальной странице в Facebook.

14 и 15 августа в посольстве будет открыта книга соболезнований. Причина смерти посла не сообщается.