Ту-95 на пенсию рано. "Туполев" модернизирует уникальный ракетоносец

Российский стратегический ракетоносец Ту-95МС собираются серьезно переработать. Что конкретно будут менять, пока официально не сообщается, однако известно: в конце года в воздух поднимется версия с новыми двигателями, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу "Туполева".

Сейчас модернизацию проходят стратег Ту-160 и дальний бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3. В первую очередь им обновляют бортовую электронику. Вероятно, Ту-95МСМ также получит современное БРЭО.

Ту-95МС называют самым быстрым турбовинтовым самолетом в мире. Машина, вес которой может достигать 185 тонн, разгоняется до 830 километров в час. Максимальная дальность полета при нормальной боевой нагрузке, а это где-то 9 тонн, составляет более 10 тысяч километров.

Боевое крещение эти самолеты прошли в Сирии. Они несколько раз наносили удары по позициям террористов новейшими крылатыми ракетами Х-101. Всего за три вылета Ту-95 при поддержке кораблей с комплексами "Калибр" прямыми попаданиями уничтожили 37 объектов боевиков: склады с оружием, командные пункты и узлы связи.