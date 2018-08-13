С места жесткой посадки Ми-8 в Таджикистане эвакуированы все россияне

Спасатели эвакуировали с места жесткой посадки вертолета Ми-8 в горах Таджикистана тринадцать человек, в том числе десять россиян.

Как передает РИА Новости, пострадавших доставляют в больницы Душанбе на обследование и лечение.

Ранее сообщалось о том, что 12 августа вертолет Ми-8 с 15 альпинистами и тремя членами экипажа потерпел аварию при посадке в горах. При жестком приземлении погибли трое россиян - Александр Абросимов, Тимур Барабанов и Руслан Тараканов, а также двое пилотов, граждане Таджикистана, в том числе 71-летний Музаффар Файзуллоев, управлявший вертолетом.

Всего же на борту винтокрылой машины, которая перевозила альпинистов в базовый лагерь после восхождения на высочайшую точку бывшего СССР — пик Исмоили Сомони (бывший пик Коммунизма, 7495 метров), находились 13 россиян, белорус и испанец, не считая членов экипажа.

В комитете по чрезвычайным ситуациям Таджикистана рассказали, что не менее шести российских альпинистов получили тяжелые травмы и были госпитализированы.