Бывшая помощница Трампа угрожает новыми разоблачениями

Экс-помощница Дональда Трампа угрожает новыми разоблачениями президента США. 44-летняя Омароса Манигол-Ньюман уже обнародовала запись своего разговора с американским президентом. Запись была сделана предположительно после увольнения женщины из Белого дома.

"Мне никто даже об этом не сказал", — говорит Омаросе Манигол-Ньюман президент Трамп.

Экс-помощница президента США, занимавшая должность помощника президента и директора по коммуникациям в офисе Белого дома по связям с населением, считает, что именно Трамп распорядился уволить ее, но при личной встрече он это отрицал, сообщает РИА Новости. Теперь Манигол-Ньюман обещает разгласить данные о коррупции в Белом доме.

Кроме того, Манигол-Ньюман также выложила в сеть запись разговора с шефом аппарата президента Джоном Келли. Последний сообщил ей, что она будет уволена за неподобающее поведение и пригрозил ей проблемами, если ее конфликт с президентской администрацией будет предан огласке. Эта запись была тайно сделана Омаросой в ситуационном центре Белого дома, который используется для конфиденциальных совещаний, а также в качестве командного пункта президента при кризисных ситуациях.

Белый дом заявил 12 августа 2018 года, что тайно делая аудиозапись конфиденциальных бесед, Манигол-Ньюман серьезно нарушила протокол безопасности и имеющие силу закона нормы национальной безопасности. Это несомненно грозит ей большими проблемами, отмечают эксперты.

Трамп назвал Манигол-Ньюман "отребьем" после того, как она выступила с книгой сенсационных разоблачений. В частности, она заявила, что Дональд Трамп съел после прочтения сверхсекретный документ, а также о том, что президент США рвет на мелкие клочки документы, которые должны поступать в национальный архив. Кроме того, чернокожая Манигол-Ньюман добавила, что Трамп использует оскорбления на расовой почве. Кстати, женщина была единственной афроамериканской в администрации Трампа.

Трамп и его пресс-секретарь Сара Сандерс при увольнении публично пожелали ей успехов и поблагодарили за работу. Но позже появилась информация, что из Белого дома Манигол-Ньюман едва ли не вытолкали взашей. Причиной увольнения стали разногласия с Трампом по событиям в Шарлотсвилле в августе 2017 года, где произошли столкновения.

Женщина уже работала в Белом доме в офисе вице-президента Альберта Гора в начале 2000-х годов. Тогда она занималась составлением графика мероприятий. Известность ей придало реалити-шоу "Подмастерье" и его продолжения "Звездный кандидат", в котором Дональд Трамп был ведущим с 2004 по 2015 годы. В шоу ее критиковали за общение в конфронтационном стиле. На это она свалила на сценаристов шоу, обеспечивших ей плохую репутацию.

Два раза в ходе реалити-шоу Трамп увольнял Манигол-Ньюман, произнося свою коронную фразу: You are fired. Третьего реального увольнения Омаросе не пережила и присоединилась к авторам воспоминаний экс-сотрудников администрации, в которых Трамп предстает в неприглядном свете. Ее книга "Свихнувшийся: взгляд из Белого дома Трампа" появится в продаже в США 14 августа.