Дмитрия Брусникина похоронили на Троекуровском кладбище

На Троекуровском кладбище в Москве в присутствии близких, коллег, учеников и поклонников 13 августа похоронен режиссер, актер и педагог Дмитрий Брусникин, сообщает "Россия 1".

Он скончался 9 августа на 61-м году жизни. Гражданская панихида прошла в МХТ имени Чехова, которому Брусникин посвятил больше 35 лет.

Сам он снялся в трех десятках кинолент, поставил десятки спектаклей, но своим предназначением всегда считал педагогику. Брусникин вырастил целую плеяду звезд. Он говорил, что главное — раскрыть личность, тогда получится хороший актер.

Человек, который постоянно экспериментировал: как-то поехал со студентами на поезде до Владивостока, чтобы набрать материал. С эксперимента началась и его творческая карьера: студент Института электронной техники провожал друзей на просмотр, но в результате сам поразил преподавателя.

С 1993 года Брусникин преподавал мастерство актера в Школе-студии МХАТ, а в 2006-м ему было присвоено ученое звание профессора. Был награжден орденом Дружбы, отмечен благодарностью президента РФ, являлся лауреатом национальной телевизионной премии "ТЭФИ" и премии Олега Табакова.

Проститься с Дмитрием Брусникиным в Московский Художественный театр имени Чехова 13 августа пришли сотни людей.

Когда гроб с телом режиссера вынесли, чтобы погрузить в катафалк, Камергерский переулок оказался заблокирован его поклонниками почти на 15 минут, передает ТАСС.

Отпевание актера, преподавателя и режиссера прошло храме Софии Премудрости Божией.