Массимо Каррера: постараемся учесть ошибки, которые совершили в Греции

Главный тренер московского футбольного клуба "Спартак" Массимо Каррера поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча третьего раунда квалификации Лиги чемпионов против греческого ПАОКа. Первая игра завершилась победой греков со счетом 3:2.

"Мы постараемся учесть ошибки, которые совершили в Греции, наш аналитический отдел провел большую работу, постараемся выиграть, — сказал Каррера, которого цитирует ТАСС. — Что касается травмированных и тех, кто подходит к матчу, то все готовы, кроме Бокетти и Кутепова".

Напомним, матч "Спартак" – ПАОК состоится во вторник, 14 августа, в Москве на стадионе "Открытие Арена".