Нейрофизиологи раскопали корни пессимизма

Многие пациенты с нейропсихиатрическими расстройствами, тревожными и депрессивными, склонны смотреть на мир с пессимистической точки зрения. По этой причине в ситуациях, требующих принятия решений, они уделяют больше внимания негативным факторам и рискам, а не потенциальной выгоде.

Но ощущение, что видишь мир в мрачных тонах, хотя бы иногда возникает и у абсолютно здоровых людей. Поэтому команда нейрофизиологов из Массачусетского технологического института во главе с Энн Грейбил (Ann Graybiel) задалась целью узнать, в какую же область головного мозга уходит корнями пессимизм и почему это состояние становится таким опасным для человека.

Ранее команда Грейбил проследила нейронную цепь, которая определяет принятия решений в определённой ситуации, известной как конфликт "приближение — избегание". Поясним на простом примере. Скажем, если мышь запустить в лабиринт и при успешном выходе из него наградить лакомством, а при повторении успеха ударить током, то в мозге животного возникнет конфликт. При последующих попытках пройти испытание, мышь будет метаться от входа к выходу, боясь быть наказанной и одновременно желая получить лакомство.

Не трудно догадаться, что в такой ситуации уровень стресса и тревожность будут значительными. Так вот нарушение работы этой нейронной цепи приводило к тому, что подопытные животные проявляли склонность к риску ради большей выгоды. Например, они были готовы пересечь полосу неприятного для них яркого света ради более питательного молока. При этом аналогичное поведение они демонстрировали и в условиях хронического стресса, за что и уцепились исследователи.

В новой работе нейрофизиологи сосредоточились на области мозга, где в процессе принятия решений генерируются отрицательные доводы. С помощью небольших электродов учёные стимулировали у макак хвостатое ядро – часть полосатого тела, расположенного в базальных ядрах полушарий головного мозга.

В ходе эксперимента животным предлагалась получить порцию сока, подставив лицо под неприятную струю воздуха. При этом обезьяны заранее видели размер вознаграждения и могли решать, принимать условия или нет. Естественно, чем больше сока можно было получить, тем большее число подопытных были готовы терпеть раздражающую процедуру.

Однако после стимуляции хвостатого ядра животные стали чаще принимать решение отказаться от награды, происходило это даже в тех случаях, которые ранее были для них приемлемыми. Также исследователи установили, что пессимистическое настроение сохранялось у обезьян весь следующий день после воздействия на мозг, а затем макаки снова соглашались брать меньшие порции сока.

Таким образом, результаты исследования на макаках демонстрируют, что пессимистический путь принятия решений действительно связан с повышенной активностью хвостатого ядра. В пресс-релизе MIT также сообщается, что на сегодняшний день учёные ведут работу уже с людьми, чтобы проверить свои результаты. В сотрудничестве с психиатрами они измеряют активность нейронов в "пессимистичной" области мозга пациентов, страдающих от хронического беспокойства и депрессии.

Более подробно с результатами исследования можно ознакомиться, прочитав статью, опубликованную авторами в журнале Neuron.

Добавим также, что проект "Вести.Наука"(nauka.vesti.ru) регулярно публикует материалы об интересных "находках" в головном мозге. Например, недавно стало известно, что миндалевидное тело, как и гиппокамп, способно производить новые нейроны.