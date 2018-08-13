Тема:

Психология 41 минута назад

Новости Наука

13 августа 201816:44 Дарья Загорская

Нейрофизиологи раскопали корни пессимизма

Новое исследование показало, что пессимизм уходит корнями в хвостатое ядро.
Фото Global Look Press.

Многие пациенты с нейропсихиатрическими расстройствами, тревожными и депрессивными, склонны смотреть на мир с пессимистической точки зрения. По этой причине в ситуациях, требующих принятия решений, они уделяют больше внимания негативным факторам и рискам, а не потенциальной выгоде.

Но ощущение, что видишь мир в мрачных тонах, хотя бы иногда возникает и у абсолютно здоровых людей. Поэтому команда нейрофизиологов из Массачусетского технологического института во главе с Энн Грейбил (Ann Graybiel) задалась целью узнать, в какую же область головного мозга уходит корнями пессимизм и почему это состояние становится таким опасным для человека.

Ранее команда Грейбил проследила нейронную цепь, которая определяет принятия решений в определённой ситуации, известной как конфликт "приближение — избегание". Поясним на простом примере. Скажем, если мышь запустить в лабиринт и при успешном выходе из него наградить лакомством, а при повторении успеха ударить током, то в мозге животного возникнет конфликт. При последующих попытках пройти испытание, мышь будет метаться от входа к выходу, боясь быть наказанной и одновременно желая получить лакомство.

Не трудно догадаться, что в такой ситуации уровень стресса и тревожность будут значительными. Так вот нарушение работы этой нейронной цепи приводило к тому, что подопытные животные проявляли склонность к риску ради большей выгоды. Например, они были готовы пересечь полосу неприятного для них яркого света ради более питательного молока. При этом аналогичное поведение они демонстрировали и в условиях хронического стресса, за что и уцепились исследователи.

В новой работе нейрофизиологи сосредоточились на области мозга, где в процессе принятия решений генерируются отрицательные доводы. С помощью небольших электродов учёные стимулировали у макак хвостатое ядро – часть полосатого тела, расположенного в базальных ядрах полушарий головного мозга.

В ходе эксперимента животным предлагалась получить порцию сока, подставив лицо под неприятную струю воздуха. При этом обезьяны заранее видели размер вознаграждения и могли решать, принимать условия или нет. Естественно, чем больше сока можно было получить, тем большее число подопытных были готовы терпеть раздражающую процедуру.

Однако после стимуляции хвостатого ядра животные стали чаще принимать решение отказаться от награды, происходило это даже в тех случаях, которые ранее были для них приемлемыми. Также исследователи установили, что пессимистическое настроение сохранялось у обезьян весь следующий день после воздействия на мозг, а затем макаки снова соглашались брать меньшие порции сока.

Таким образом, результаты исследования на макаках демонстрируют, что пессимистический путь принятия решений действительно связан с повышенной активностью хвостатого ядра. В пресс-релизе MIT также сообщается, что на сегодняшний день учёные ведут работу уже с людьми, чтобы проверить свои результаты. В сотрудничестве с психиатрами они измеряют активность нейронов в "пессимистичной" области мозга пациентов, страдающих от хронического беспокойства и депрессии.

Более подробно с результатами исследования можно ознакомиться, прочитав статью, опубликованную авторами в журнале Neuron.

Добавим также, что проект "Вести.Наука"(nauka.vesti.ru) регулярно публикует материалы об интересных "находках" в головном мозге. Например, недавно стало известно, что миндалевидное тело, как и гиппокамп, способно производить новые нейроны.

Ранее по теме

Сейчас

16:26

Дмитрия Брусникина похоронили на Троекуровском кладбище

16:21

С места жесткой посадки Ми-8 в Таджикистане эвакуированы все россияне

15:38

В Непале умер российский посол

14:14

В Турции арестован еще один фигурант дела об убийстве российского посла

14:13

Один из старейших знатоков умер от лейкоза

12:27

В МХТ прощаются с Дмитрием Брусникиным

12:22

В горах Таджикистана погибли три альпиниста и два вертолетчика

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

С места жесткой посадки Ми-8 в Таджикистане эвакуированы все россияне

С места жесткой посадки Ми-8 в Таджикистане эвакуированы все россияне

52 минуты назад
Бывшая помощница Трампа угрожает новыми разоблачениями

Бывшая помощница Трампа угрожает новыми разоблачениями

30 минут назад
В Непале умер российский посол

В Непале умер российский посол

1 час назад
По Петербургу бегают два психически больных рецидивиста

По Петербургу бегают два психически больных рецидивиста

3 часа назад
Акинфеев заявил, что Черчесов был кумиром его детства

Акинфеев заявил, что Черчесов был кумиром его детства

2 часа назад
47-летняя бабушка Лера Кудрявцева родила дочку

47-летняя бабушка Лера Кудрявцева родила дочку

27 минут назад
Где отдохнуть в сентябре: 10 бюджетных курортов России

Где отдохнуть в сентябре: 10 бюджетных курортов России

5 часов назад
Нужна помощь: Софию Пындык спасет аппарат искусственной вентиляции легких

Нужна помощь: Софию Пындык спасет аппарат искусственной вентиляции легких

8 часов назад
Лайма Вайкуле: я не играю в политические игры

Лайма Вайкуле: я не играю в политические игры

1 час назад
Карельский герострат: уникальную церковь в Кондопоге поджег 15-летний сатанист

Карельский герострат: уникальную церковь в Кондопоге поджег 15-летний сатанист

4 часа назад
В Турции арестован еще один фигурант дела об убийстве российского посла

В Турции арестован еще один фигурант дела об убийстве российского посла

2 часа назад
В Госдуме предложили переименовать колбасу и лимонад

В Госдуме предложили переименовать колбасу и лимонад

8 часов назад
Большая газовая игра Украины: премьера фильма на канале "Россия"

Большая газовая игра Украины: премьера фильма на канале "Россия"

18 часов назад
Особенности национальной аренды: Париж

Особенности национальной аренды: Париж

1 час назад
Тадж-Махал может исчезнуть в ближайшие годы

Тадж-Махал может исчезнуть в ближайшие годы

36 минут назад
Утечка: Windows 10 заработает на недорогих хромбуках

Утечка: Windows 10 заработает на недорогих хромбуках

38 минут назад
Дмитрия Брусникина похоронили на Троекуровском кладбище

Дмитрия Брусникина похоронили на Троекуровском кладбище

41 минута назад
Нейрофизиологи раскопали корни пессимизма

Нейрофизиологи раскопали корни пессимизма

41 минута назад
Легкомоторный самолет ушел на дно Байкала

Легкомоторный самолет ушел на дно Байкала

1 час назад
Трафик на Крымском мосту снова бьет рекорды

Трафик на Крымском мосту снова бьет рекорды

1 час назад
Астрономы впервые наблюдали выброс вещества из короны другой звезды

Астрономы впервые наблюдали выброс вещества из короны другой звезды

1 час назад
Арест "Механика Погодина": у СБУ нет претензий к экипажу, только к танкеру

Арест "Механика Погодина": у СБУ нет претензий к экипажу, только к танкеру

1 час назад
Названы самые уязвимые смартфоны на Android

Названы самые уязвимые смартфоны на Android

1 час назад
Скоростной заезд по сельской дороге привел к ДТП с четырьмя пострадавшими. Видео

Скоростной заезд по сельской дороге привел к ДТП с четырьмя пострадавшими. Видео

2 часа назад
В Москве арестована банда грабителей поездов

В Москве арестована банда грабителей поездов

2 часа назад
В алтайском селе ребенку оторвало руку тарзанкой

В алтайском селе ребенку оторвало руку тарзанкой

2 часа назад
До последней капли: новая суперскользкая упаковка сократит пищевые отходы

До последней капли: новая суперскользкая упаковка сократит пищевые отходы

2 часа назад
Один из старейших знатоков умер от лейкоза

Один из старейших знатоков умер от лейкоза

2 часа назад
Контроль за техосмотром хотят вернуть в ГИБДД

Контроль за техосмотром хотят вернуть в ГИБДД

3 часа назад
По всей Москве облетают каштаны - их уничтожает моль

По всей Москве облетают каштаны - их уничтожает моль

3 часа назад
В Польше полицейские устали и ушли на больничный

В Польше полицейские устали и ушли на больничный

3 часа назад
Перелет с ребенком от 0 до 5 лет. Советы родителей

Перелет с ребенком от 0 до 5 лет. Советы родителей

3 часа назад
Что носить этой осенью? Главные тренды будущего сезона

Что носить этой осенью? Главные тренды будущего сезона

3 часа назад
Разбушевавшийся в Китае "Яги" добрался до Приморья

Разбушевавшийся в Китае "Яги" добрался до Приморья

3 часа назад
За оскорбление в интервью министр экологии "отомстил" Брижит Бардо ранним звонком

За оскорбление в интервью министр экологии "отомстил" Брижит Бардо ранним звонком

4 часа назад
Инженеры создали искусственную древесину, которой не страшен огонь

Инженеры создали искусственную древесину, которой не страшен огонь

4 часа назад
В Сургуте женщина из-за обиды украла шубу у бывшей жены своего любовника

В Сургуте женщина из-за обиды украла шубу у бывшей жены своего любовника

5 часов назад
Живые дрожжи превратили в дозиметр

Живые дрожжи превратили в дозиметр

5 часов назад
Выборг: средневековая баллада

Выборг: средневековая баллада

5 часов назад
Новое поколение чипов Intel: дата анонса и подробности

Новое поколение чипов Intel: дата анонса и подробности

6 часов назад
Мужчина зарезал приятеля рядом с отделом полиции на северо-западе Москвы. Видео

Мужчина зарезал приятеля рядом с отделом полиции на северо-западе Москвы. Видео

6 часов назад
Угонщик самолета тренировался на видеоиграх

Угонщик самолета тренировался на видеоиграх

6 часов назад
Камера запечатлела филигранную посадку самолета на оживленное шоссе в США

Камера запечатлела филигранную посадку самолета на оживленное шоссе в США

6 часов назад
В Испании во время концерта зрители попадали в воду

В Испании во время концерта зрители попадали в воду

6 часов назад
В Подмосковье мужчина случайно застрелил сына из пневмата

В Подмосковье мужчина случайно застрелил сына из пневмата

7 часов назад
В спортлагере в Дагестане отравились 73 ребенка

В спортлагере в Дагестане отравились 73 ребенка

7 часов назад
Самую длинную игрушечную автотрассу в мире построят в России

Самую длинную игрушечную автотрассу в мире построят в России

7 часов назад
В России назвали 10 самых популярных марок кроссоверов и внедорожников

В России назвали 10 самых популярных марок кроссоверов и внедорожников

7 часов назад
Предки человека вымерли из-за лени

Предки человека вымерли из-за лени

7 часов назад