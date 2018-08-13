13 августа 201816:58
47-летняя бабушка Лера Кудрявцева родила дочку
47-летняя телеведущая Лера Кудрявцева, которая буквально на днях стала бабушкой, родила дочку. Об этом она сама сообщила поклонникам в "Инстаграме", выложив фото с пяточкой новорожденной и подписав снимок: "Доченька".
Это первый ребенок ее мужа – 30-летнего хоккеиста Игоря Макарова и второй ребенок телеведущей.
Сыну Кудрявцевой Жану Ленюку, у которого в начале августа родился сын Лев, 28 лет.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Вертолет с россиянами совершил жесткую посадку
- В Непале умер российский посол
- Доллар превысил 68 рублей впервые с апреля 2016 года
- Уникальную церковь в Кондопоге поджег 15-летний сатанист
- Лайма Вайкуле объяснила свои высказывания о Крыме
Самое читаемое
-
Не навреди: назван самый безвредный для спермы тип трусов
- 32-летняя актриса из "Счастливы вместе" впала в кому после операции
- Футболисты сборной Украины отказались жить в "Москве"
- Медвежья услуга: подруга столкнула американку с 18-метрового моста
- Химики показали, как синий свет разрушает сетчатку
Авто.Вести.Ru
-
Богатые тоже бьются: мажоры уничтожили "МакЛарен" за 20 млн рублей
- Сообщать страховщикам о ДТП придется как можно скорее
- Контроль за техосмотром хотят вернуть в ГИБДД
- Peugeot 508 все же доедет до России
- Купе BMW 8 серии поделится мощным мотором с "пятеркой"
Экономика
-
Доллар превысил 68 рублей впервые с апреля 2016 года
- Как изменился рынок и почему никто не будет спасать рубль?
- Почему Турция может создать больший кризис, чем Греция
- Где отдохнуть в сентябре: 10 бюджетных курортов России
- Наследие Urban Group: "Видный город" пока не видно
Недвижимость
-
Как поменять двушку в Москве на жизнь в Армении
- Невеста Кличко продает дом, где была с ним счастлива
- Барак или хрущевка? Что можно купить за полмиллиона
- В Пензе продают квартиру с бабушкой
- Москвичи бегут из города
Вести.Медицина
-
Как перестать есть: 10 способов победить эмоциональный голод
- Инструкция: как выжить летом без отпуска
- Ягоды годжи: польза, вред и все, что вы хотели о них знать
- Не стоит готовить пищу в алюминиевой фольге. И вот почему
- 4 мифа о метаболизме, которые пора выбросить из головы
Вести в 20.00
-
Российская сборная побила советский рекорд
- Августовская жара стала политической проблемой
- Туризм на Камчатке: чиновники заночевали на берегу Тихого океана
- Pussy Riot в "Лужниках": назван спонсор провокации на футболе
- 90 лет Парку Горького: праздник к нам приходит
- Саакашвили открестился от нападения на Цхинвал
Москва 24
-
За что бьют в Турции российских туристов
- Зарезавшие отца сестры рассказали о рабской жизни
- Обнаружен спасающий от рака фрукт
- Женщину приговорили к 3,5 годам тюрьмы за попытку продать невинность ребенка
- Москвичей предупредили об аномальной жаре
Вести.Hi-tech
-
Новейший Galaxy Note9 медленнее прошлогоднего iPhone X
- Обзор Xiaomi Mi 8: победитель конкурса двойников
- AR-очки Magic Leap не впечатлили обозревателей
- Смартфон-2020: 2 восьмиядерных чипа, 7 камер, 5G и корпус-экран
- $1000 — не предел. Почему смартфоны продолжат дорожать
Вести-Москва
-
Палаточный городок у новостроек: дольщики в Раменском пошли на отчаянный шаг
- На смену жаре в столице пришла долгожданная прохлада
- По всей Москве облетают каштаны - их уничтожает моль
- Две новые станции Сокольнической линии метро стилизуют под старинные вокзалы
- Фестиваль "Времена и эпохи": гостей ждут неожиданные открытия
Вести.Стиль
-
Звездные бабушки: оцениваем образы
- Как краситься, чтобы быть в тренде: 7 тенденций макияжа
- Свадебные платья российских знаменитостей
- Главные летние головные уборы
- Фасоны и принты, которые будут вас стройнить (на примерах звезд)
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Мы запускаем всероссийский конкурс "Косплей Баттл"
- Лучшие скидки в Steam: рекомендации Gmbox
- 8 революционных идей в играх, которые не дожили до релиза
- 10 игр про строительство моста
- Японка потратила 7 миллионов иен на пластические операции ради косплея
Наука
-
Назван самый безвредный для спермы тип трусов
- В Греции при реставрации древнего храма сделали невероятное открытие
- Химики показали, как синий свет разрушает сетчатку
- Астрономы обнаружили самую далёкую радиогалактику
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
70-летний актер Владимир Стеклов показал новорожденную дочь
- Маргарита Терехова с трудом узнает близких и не разговаривает
- Малахов усадил тайного мужа Жанны Фриске за детектор лжи
- Бывший владелец Черкизона, миллиардер Тельман Исмаилов, обрек своих внуков на нищету
Телеканал "Культура"
-
Ушел из жизни актер Юрий Мартынов - звезда "Жестокого романса" и "Вокзала для двоих"
- Хемингуэй, которого мы не читали
- Критики назвали главных претендентов на "Оскар"
- Бондарчук снимает продолжение "Притяжения". Эксклюзив со съемочной площадки
Сегодня
Бывшая помощница Трампа угрожает новыми разоблачениями
31 минута назад
В Непале умер российский посол
1 час назад
47-летняя бабушка Лера Кудрявцева родила дочку
28 минут назад
Где отдохнуть в сентябре: 10 бюджетных курортов России
6 часов назад
Лайма Вайкуле: я не играю в политические игры
1 час назад
В Госдуме предложили переименовать колбасу и лимонад
8 часов назад
Особенности национальной аренды: Париж
1 час назад
Тадж-Махал может исчезнуть в ближайшие годы
37 минут назад
Утечка: Windows 10 заработает на недорогих хромбуках
39 минут назад
Дмитрия Брусникина похоронили на Троекуровском кладбище
42 минуты назад
Нейрофизиологи раскопали корни пессимизма
42 минуты назад
Легкомоторный самолет ушел на дно Байкала
1 час назад
Трафик на Крымском мосту снова бьет рекорды
1 час назад
Названы самые уязвимые смартфоны на Android
1 час назад
В Москве арестована банда грабителей поездов
2 часа назад
В алтайском селе ребенку оторвало руку тарзанкой
2 часа назад
Один из старейших знатоков умер от лейкоза
2 часа назад
Контроль за техосмотром хотят вернуть в ГИБДД
3 часа назад
По всей Москве облетают каштаны - их уничтожает моль
3 часа назад
В Польше полицейские устали и ушли на больничный
3 часа назад
Перелет с ребенком от 0 до 5 лет. Советы родителей
3 часа назад
Разбушевавшийся в Китае "Яги" добрался до Приморья
4 часа назад
Живые дрожжи превратили в дозиметр
5 часов назад
Выборг: средневековая баллада
5 часов назад
Новое поколение чипов Intel: дата анонса и подробности
6 часов назад
Угонщик самолета тренировался на видеоиграх
6 часов назад
В Испании во время концерта зрители попадали в воду
6 часов назад
В спортлагере в Дагестане отравились 73 ребенка
7 часов назад
Предки человека вымерли из-за лени
7 часов назад