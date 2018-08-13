47-летняя бабушка Лера Кудрявцева родила дочку

47-летняя телеведущая Лера Кудрявцева, которая буквально на днях стала бабушкой, родила дочку. Об этом она сама сообщила поклонникам в "Инстаграме", выложив фото с пяточкой новорожденной и подписав снимок: "Доченька".

Доченька 😇 Публикация от KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv) 13 Авг 2018 в 6:30 PDT

Это первый ребенок ее мужа – 30-летнего хоккеиста Игоря Макарова и второй ребенок телеведущей.

Сыну Кудрявцевой Жану Ленюку, у которого в начале августа родился сын Лев, 28 лет.