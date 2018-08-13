Жертва неадекватного жениха Анна Лисовская может оказаться вымогательницей
В "Прямом эфире" мать фотомодели Анны Лисовской и ее бывший жених, сын успешного бизнесмена Александр Шарыго, представили свои версии "похищения" девушки.
На днях сообщалось, что она обнаружена в СИЗО. Мать Анны Ирина Медведкова говорит, что в день похищения – 6 августа – шесть человек ломились к ним в дверь, затем звонили с угрозами, а когда вызванный на место разборок хозяин квартиры вынудил открыть дверь, Лисовскую увезли в неизвестном направлении.
Мать модели утверждает, что все это следствие насилия над ее дочерью после того, как она отказалась выходить замуж за Шарыго из-за его неадекватного поведения.
Два года назад, когда Анна решила разорвать их помолвку, он жестоко избил и изнасиловал ее, после чего попал в СИЗО, но даже оттуда угрожал расправой, требуя забрать заявление об изнасиловании и побоях.
Мать Лисовской утверждает, что ее дочь жила в последние годы в постоянном страхе, а перед похищением оставила в соцсетях запись, в которой говорит: "Если со мной что-то случится, я прошу винить во всем Александра Шарыго и его отца. Они – бандиты, хотят убить меня и мою семью".
Отец Александра Константин Шарыго, со своей стороны, рассказывает, что после обвинения его сына в изнасиловании им звонили разные люди с разных номеров и просили деньги, чтобы урегулировать ситуацию. Суммы, по его словам, назывались разные: сначала 15 миллионов, потом "спустились" в своих требованиях до пяти миллионов.
Адвокат Шарыго, со своей стороны, утверждает, что в отношении Лисовской возбуждено уголовное дело по статье о развратных действиях в отношении лица, не достигшего 14 лет.
Он утверждает, что модель была задержана по этому делу еще зимой, но затем отпущена под домашний арест. Однако его Анна нарушила, поэтому была объявлена в розыск, так что 6 августа ее не похищали неизвестные, а задержали правоохранители.
В студию программы пришел и сам Александр Шарыго. Он сказал, что его отпустили из СИЗО, так как подтверждений изнасилования и побоев найдено не было.
Кроме того, обнаружилась видеозапись, как они с Анной вместе выходят из его квартиры в тот день, когда якобы Шарыго избил и изнасиловал свою бывшую невесту. Александр также утверждает, что мать Анны "торгует" дочерью, которая ранее работала в "эскорте".
Кто в этой истории говорит правду, кто в ней – жертва, а кто- преступник? Действительно ли Анна работала в "эскорте", где она сейчас и как познакомилась с сыном состоятельного человека? Разбор этой истории — в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".
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