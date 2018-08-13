Более трех тысяч полицейских будут охранять 600 фанатов ПАОКа

Во вторник, 14 августа, московский "Спартак" проведет ответный матч третьего квалификационного ранда Лиги чемпионов против греческого ПАОКа. Из Греции свою команду прилетят поддержать около 600 фанатов, которых будут охранять более трех тысяч сотрудников служб безопасности.

Напомним, предыдущий матч в Салониках завершился скандалом. Фанаты ПАОКа ударили одного российского журналиста, еще одному разбили телефон. И в целом мешали работать остальным, обыскивая сумки и показывая уровень "гостеприимства". Спартаковские болельщики пообещали также устроить греческим гостям "теплый прием".

Как отмечает РИА Новости, на стадионе и прилегающей к нему территории во время матча будут дежурить сотрудники полиции, Росгвардии, частных охранных организаций и контрольно-распорядительной службы, а также народные дружинники. Председатель комитета РФС по безопасности и работе с болельщиками Владимир Маркин отметил, что этих сил хватит для обеспечения безопасности.

"Ничего того, что обещают спартаковские фанаты, не будет, з аявил Маркин, которого цитирует ТАСС. — Службы безопасности обеспечат порядок до, во время и после матча. С болельщиками "Спартака" есть кому поработать, объяснить, что можно и нельзя делать. Греческим болельщиками я могу посоветовать то же, что и всем остальным: надо вести себя в рамках закона, уважительно, тогда никаких проблем не будет".