Иран тоже не хочет разговаривать с США

Политика шантажа, выражаемая в санкциях, и грабежа – выражаемая в повышении пошлин, приводит к тому, что Трамп рискует окончательно самоизолироваться. С Вашингтоном не хотят уже даже разговаривать.

Последний саммит G7 в канадском Квебеке наглядно продемонстрировал тот факт, что американского президента критиковали решительно все его коллеги. Дошло до того, что глава Белого дома был вынужден раньше срока покинуть встречу, чем лишний раз доказал, что не вписывается в международный коллектив.

Вскоре последовали объявления о повешении ввозных пошлин на китайские товары, санкции в отношении России, запретительные тарифы для поставок турецкого алюминия, опосредованно обвалившие курс лиры, а также возврат антииранских санкций.

Во всех случаях одна и та же логика, которую даже не скрывают. Вашингтон открыто обозначает цель своей конфронтации с окружающим миром. Он ждёт от других стран изменения их внешней и внутренней политики.

Трамп, правда, умудрился обосновать "самые жёсткие меры", которые когда-либо применялись по отношению к Тегерану, якобы единственным своим желанием – добиться "мира во всём мире".

Не удивительно, что после таких заявлений из Белого дома, в Тегеране утратили всякое желание даже разговаривать с Вашингтоном.

Духовный лидер Ирана Исламской Республики аятолла Али Хаменеи по привычному для Дональда Трампа каналу связи, а именно через социальную сеть оповестил американского президента о том, что он запрещает вести переговоры с США.

На своей странице в Twitter Хаменеи опубликовал несколько заявлений, общий смысл которых сводится к невозможности доверять нынешним представителям американского руководства.

Иранский лидер также добавил, что возможность переговоров не исключается, но только не с нынешней администрацией США.

В России пока тоже не торопятся вступать в диалог с Вашингтоном по поводу запланированного на 22 августа введения санкционного антироссийского пакета экономических мер.

По заявлению пресс-секретаря российского президента, ответ на любые недружественные проявления предполагается основывать на принципе взаимности, но до тех пор, пока санкции только "анонсированы", но не введены, Владимир Путин не давал поручений готовить на них ответ.

Вот и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, после двукратного повышения пошлин на сталь и алюминий со стороны США, предпочёл общаться не с Трампом, а с российским президентом.

И хотя, по утверждению Пескова, турецкий лидер не просил помощи в ситуации сложившейся вокруг обвала национальной валюты, однако очевиден тот факт, что Вашингтон для остального мира всё чаще выступает в качестве внешнего раздражителя, а не партнёра по переговорам или, как принято выражаться в политике, "взаимовыгодному сотрудничеству".