Футбольный клуб ЦСКА закончил год с убытками

Компания Bluecastle Enterprises Limited, которая владеет московским футбольным клубом ЦСКА, опубликовала финансовый отчет по итогам 2017 года. Согласно нему, убытки армейцев составили 27,9 млн долларов.

При этом 2016 год, как сообщает РБК со ссылкой на отчет, компания закрыла с прибылью в 14,3 млн долларов. Отмечается, что причиной снижения доходов стали низкие доходы от трансферов. В 2016 году Bluecastle заработала на них 26 миллионов, из которых 23 были заплачены за Ахмеда Мусу.