Жильцов дома на юго-западе Москвы эвакуировали из-за пожара

Возгорание произошло в жилом доме на юго-западе Москвы, жильцы эвакуированы.

Об этом ТАСС рассказал источник в экстренных службах столицы.

По словам собеседника агентства, пожар случился на четвертом и пятом этажах жилого дома по Нагорной улице, 42, корпус 1. Пламя охватило 22 квадратных метров.

Из здания были эвакуированы двадцать человек. Пожарные борются с огнем.