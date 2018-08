Трамп назвал экс-помощницу "злобной и всеми ненавидимой"

"Злобная и всеми ненавидимая" — так ответил американский президент Донльд Трамп бывшей помощнице Омаросе Манигол-Ньюман, которая за последние дни успела назвать его расистом и даже обвинить в поедании секретных документов.

Как передает телеканал "Россия 24", Омаросу уволили в 2017 году, после чего она пообещала разоблачить коррупцию в Белом Доме и написала книгу "Свихнувшийся" про работу в администрации Трампа.

Президент ответил бывшей помощнице в привычной манере — через свой Twitter.

Wacky Omarosa, who got fired 3 times on the Apprentice, now got fired for the last time. She never made it, never will. She begged me for a job, tears in her eyes, I said Ok. People in the White House hated her. She was vicious, but not smart. I would rarely see her but heard....