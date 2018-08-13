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13 августа 201819:55

Рублев проиграл Нисикори на старте турнира в Цинциннати

EPA

В американском Цинциннати стартовал престижный турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов. Андрей Рублев не смог пробиться во второй круг соревнований.

В матче первого раунда россиянин уступил японцу Кею Нисикори. Встреча продолжалась 1 час 34 минуты и завершилась поражением российского теннисиста со счетом 5:7, 3:6.

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