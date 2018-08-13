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Обмен санкциями 11 минут назад
Эрдоган принял вызов Трампа: Турция испытала первый удар торговой войны
Рубль, терявший в весе в последние дни на фоне всплеска антироссийской санкционной активности Вашингтона, в середине 13 августа резко развернулся и начал расти по отношению к доллару, отыграв часть потерь. Потом, правда, снова немного припал. Объяснимая волатильность. Те же процессы переживала турецкая валюта, также ставшая жертвой объявленной Трампом торговой войны. После санкций в отношении двух турецких министров и повышения Вашингтоном пошлин на турецкие алюминий и сталь, лира рухнула . И президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал понять, что принимает вызов Америки.
"Мы не прогнемся ни перед кем и не позволим никому командовать Турцией. Мы дадим ответ человеку, который объявляет торговую войну всему миру, включая нашу страну. Мы обратимся к новым рынкам, новым партнерам и новым альянсам", — пообещал своим оппонентам Эрдоган.
Граждан своей страны Эрдоган призвал покупать только лиры и объявил, что Турция будет избавляться от доллара в своих внешнеторговых операциях, в том числе с такими партнерами, как Россия, Китай и Иран. Эти новости взбудоражили все мировые рынки, но особенно болезненно были встречены в Европе.
"Германия хотела бы видеть экономически процветающую Турцию, это в наших интересах", — подчеркнула канцлер Германии Ангела Меркель.
- Европейские рынки сейчас очень взволнованы, и мы увидели дальнейшее падение евро. Очевидно, что обеспокоенность присутствует, также как и неуверенность в завтрашнем дне, ведь инвесторы всегда тесно ассоциируют Европу с Турцией.
С Турцией ассоциируют не только Европу, но и организацию под названием НАТО, и базу ВВС США "Инджирлик". Поэтому обещание Эрдогана искать для Анкары новые альянсы и союзы, если Трамп не отступит, может оказаться больше, чем просто громким политическим заявлением. Как на этот конфликт реагируют сами жители Турции?
Лира все падает, доллар все растет. Это главная тема сегодняшних турецких газет. Журналисты задаются вопросом — какие шаги теперь должны последовать, чтобы разобраться с тяжелыми последствиями ввода американских санкций?
Правительство обещает принять все необходимые меры, чтобы не допустить экономического коллапса. Министр финансов Турции и зять президента Эрдогана Берат Албайрак 13 августа заявил об окончании работы над планом по спасению национальной валюты. Жители страны между тем ждут то, чем для них закончится противостояние Вашингтона и Анкары. На Стамбульском рынке признаются, что уже почувствовали последствия введенных санкций.
"Это повлияет и на нашу жизнь. Сегодня уже дороже стало. Но люди покупают. Хотя сегодня меньше народу. Мне нечего сказать, сами видите", — говорит один из торговцев на рынке.
"У всех один вопрос — что произойдет?" – обеспокоены будущим турки.
Обеспокоенность продавцов разделяют и покупатели.
"Честно говоря, мне все равно — растет доллар или не растет. Но как гражданин я сегодня обеспокоен. Помидоры, например, уже подорожали на две лиры. Значит, все уже сказывается на нашей жизни", — делает вывод Серджан Байрактар.
Власти Турции заявляют, что происходящее сейчас в стране — это спланированная из-за рубежа атака на национальную финансовую систему.
Стоимость американской валюты выросла до семи турецких лир за один доллар, подорожав таким образом на 32%. Центральный банк Турции принимает меры для стабилизации ситуации. Для удержания курса национальной валюты уже проданы два с половиной миллиарда долларов.
Менять деньги сейчас в Стамбуле приходят и в обменные пункты, и в ювелирные магазины.
"Я ювелир. И у меня свой ювелирный магазин. Я меняю и золото, и валюту. Сейчас, после призыва властей страны менять золото на лиры, все приходят для обмена ко мне. Людей так много, что завтра у меня, похоже, уже не останется наличных, чтобы отдавать людям взамен их золота", — сокрушается Абдуллах Йылдырым.
Более 10 миллиардов турецких лир обещают власти турецким банкам для улучшения ситуации.
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