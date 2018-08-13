Инсайдер в Белом доме. Директор по коммуникациям хочет рассказать шокирующую правду о Трампе

"В Белом доме ее ненавидели". Так президент США Дональд Трамп охарактеризовал бывшую сотрудницу Омаросу Маниголт-Ньюман. В своей книге она рассказала о том, как Трамп сжевал какой-то секретный документ. Книга "Свихнувшийся: взгляд инсайдера на Белый дом" появится в продаже только завтра. Однако, уже сейчас эти откровения стали самой обсуждаемой темой в США.

Директором по коммуникациям у Трампа Омароса Маниголт-Ньюман проработала меньше года. Ушла со скандалом, который теперь решила конвертировать в гонорары от книги под названием "Свихнувшийся: взгляд инсайдера на Белый дом". Главный свихнувшийся, по мнению Омаросы, – это, конечно, сам его хозяин.

Омароса не только описывала, что происходит в Белом доме, но и записывала его сотрудников. Знакомить публику с содержанием бесед она начала с диалога с главой администрации Джоном Келли. Келли ее и выгнал. Причем, похоже, за дело.

"До меня дошли сведения, что последние месяцы с вашей стороны были значительные нарушения чистоплотности по отношению к правительству. Важно понять, что в случае дружеского расставания, мы все сможем рассматривать время, проведенное вами в Белом доме, как год на службе народу. И вы можете продолжить жить без всяких осложнений для вашей репутации," – заявил Келли.

Разговор с Келли происходил в ситуационной комнате Белого дома, куда строжайше запрещено проносить любые записывающие устройства. Тянет на уголовное дело. Предчувствуя, Омароса сама перешла в атаку.

"Я защищала себя, потому что в Белом доме все врут. Президент врет американцам. Сара Сандерс каждое утро встает перед страной и лжет. Приходится постоянно оглядываться, потому что в любой момент вам могут воткнуть нож в спину", – говорит Омароса.

Кто кому на самом деле засунул в спину нож понять нетрудно. Омароса познакомилась с Трапом, когда еще была участницей первого сезона его шоу "Кандидат", и президент США, наверное, уже не раз пожалел, что еще тогда не сказал свою коронную фразу: "вы уволены".

Ее книга выставляет Трампа откровенно ненормальным. Но самые тяжкие обвинения от Омарсоы в адрес Трампа касаются того, что он расист. Сама она свидетельницей не была, но один человек ей якобы рассказал, как другой человек слышал, что Трамп произносил слово "негр". За это уже зацепилась либеральная пресса. Помощницу Трампа в эфир ABC вызвали как на ковер.

Клонил ведущий в сторону митингов, как раз собиравшихся у Белого дома. Расовый вопрос и годовщину прошлогодних стычек в Шарлотсвилле собирались обсудить ультраправые и их противники. До прямого столкновения с жертвами, как было в Вирджинии, не дошло. Живым щитом встали полицейские. Зато конгрессмен Томас Гарретт, как сейчас принято в Америке, и в этом деле вышел на российский след. Гаретту уже ответили из нашего посольства.

"Учитывая безответственное поведение американских политиков, не удивимся, если и в организации протестов в Вашингтоне 12 августа 2018 года, приуроченных к годовщине Шарлотсвилля, тоже обвинят Россию. Ведь переваливать ответственность на других гораздо проще, чем заниматься решением внутренних проблем, подтверждающих, что спустя, более 150 лет после официальной отмены рабства межрасовая напряженность в США, похоже, так и не изжита", – пишет посольство РФ.

Организаторы обоих митингов уже пообещали, что это будут не последние такие акции. Уж слишком выигрышная тема.