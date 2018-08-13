Карельский герострат сжег церковь по сигналу с планшета
В Карелии установлен подозреваемый в поджоге Успенской церкви в Кондопоге. Храм XVIII века, который считался одним из символов региона, 11 августа сгорел почти дотла. По данным следствия, поджог совершил 15-летний подросток, который уже признал вину.
Это не было даже тайной: Игнат Шарапов последние два года увлекался сатанизмом. Он уговаривал и друзей поклоняться силам зла. Обустроил логово для проведения обрядов.
- Он верил в сатану! – утверждают подростки.
- А в чем это выражалось?
- Он ходил в пентограммах, у него зал есть спиритический. Когда мы ходили купаться, он не купался в тех местах, откуда была видна церковь. Понятно, что он ненормальный.
- Он рассказывал, что увлекался этим, головы курицам резал и все такое. Мы пытались спросить: "Зачем ты этим занимаешься?" Он говорит: "Просто ради интереса".
На его странице в социальной сети — сплошь дьявольская символика и статус "Аве сатана". На фотографиях — горящие храмы, сломанные кресты. 62 подписки на оккультные группы, которые, по словам экспертов, набирают популярность среди подростков.
"Сатанизм — это протест и против Бога и против церкви, и против верующих людей. Сатанисты причастны и к суицидальным пабликам, целью которых является доведение молодых людей до самоубийства. С точки зрения сатаниста довести людей до суицида — это сакральный акт, это жертвоприношение, которое поможет ему заполучить от дьявола помощь, поддержку и сверхспособности", — поясняет кандидат психологических наук, эксперт по религиозным культам Александр Невеев.
Игнату — 15 лет. Он учится в петрозаводской школе. Жил со старшим братом и матерью, которая погрузилась в йогу с головой. В Кондопоге — бабушка. К ней Игнат приезжает на лето. После того, что устроил ее внук, она перестала выходить на улицу.
- Нашли козла отпущения! Уходите отсюда и никогда больше не приходите ко мне, — кричит бабушка через дверь.
Игнат говорил друзьям, что хочет увидеть церковь в огне. Готовился. Выменял музыкальную колонку на канистру бензина. И ранним утром отправился к Успенской церкви. Подобравшись со стороны Онежского озера, где даже забора не было, поджег.
- Сначала сказал, что хочет себя сжечь. А потом подошел к церкви и ее поджег, — рассказывает женщина.
Церковь Успения Пресвятой Богородицы называли "лебединой песней" русского зодчества. Она была построена на излете XVIII века, когда уже расцветала каменная архитектура. Последние три года службы там не проводили. Работала как музей. И постепенно угасала.
"Видим, что идут просветы. Нет такой герметичности", — рассказывали о церкви люди.
Этот памятник федерального значения выглядел заброшенным. Рассохшиеся бревна зияли дырами, гнили от снега и дождя. Реставрационный проект был готов еще четыре года назад.
"Мы готовились к реставрации этой церкви. Надеялись, что когда наши ведущие специалисты освободятся с других объектов, мы сможем приступить к другим объектам", — поясняет председатель Управления по охране объектов культурного наследия Карелии Юлия Алипова.
Отреставрировать не успели. Придется восстанавливать. Поджигатель Игнат Шарапов задержан. Вину он сразу признал. И говорят, даже смеялся, когда его допрашивали следователи. Сигнал о поджоге церкви он якобы получил на свой планшет.
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