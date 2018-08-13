Пакетики с кокаином разорвались в желудке у авиапассажирки

Самолет, летевший из Доминиканской Республики в итальянский Милан, был вынужден совершить экстренную посадку в городе Сантьяго-де-Компостела, в испанской провинции Галисия.

Как передает РИА Новости, борт авиакомпании Blue Panorama Airlines приземлился из-за 23-летней женщины, которой внезапно стало плохо.

Как выяснилось, пассажирка перевозила в желудке около килограмма кокаина, упакованного в пятьдесят шесть 15-граммовых пакетиков, которые внезапно разорвались.

Незадачливую наркокурьершу срочно госпитализировали и сделали операцию. После этого ее допросила местная полиция.

Самолет же вскоре после незапланированного приземления вылетел к месту назначения.